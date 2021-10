Tchad : le système éducatif confronté à de nombreuses difficultés au Kanem

La rencontre a eu lieu en présence de la conseillère technique à la Présidence de la République, en charge de l'éducation nationale, de la promotion civique et de la formation professionnelle, Naïlar Clarisse et du gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma.



Plusieurs préoccupations ont été soulevées par les acteurs éducatifs de la province notamment l'affectation des enseignants, le problème des enseignements au niveau secondaire surtout scientifique, le manque de professeurs formés et de matériels.



Les acteurs éducatifs souhaitent le renforcement des capacités matérielles pour une meilleur prise en charge dans les écoles et appellent les partenaires a soutenir des activités agricoles en renfonçants les jardins des établissements.



D'autres préoccupations sont évoquées : le retard des primes des stages, le manque de bibliothèques dans les établissements scolaires, le manque de moyens roulants, la clôture du lycée de Mao, la construction d'un lycée scientifique et le redémarrage du chantier de l'école de Kekedina.



Le ministre a pris bonne note des doléances. Certains problèmes sont déjà réglés notamment la prime des examens et concours, et le paiement des maitres communautaires tandis que les cartes professionnelle seront distribuées. Concernant le redémarrage du chantier de l'école de Kekedina, la préoccupation sera mentionnée dans le rapport du ministre.



Le gouverneur du Kanem exhorte les opérateurs économiques et cadres de la province à apporter leur contribution.



Le ministre Kosmadji Merci a posé la pierre de construction d'un monument à Mao, ville qui a accueilli la première école française du Tchad.