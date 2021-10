Tchad : « le temps du dialogue est arrivé » (Goukouni Weddeye)

Le président du Comité Technique Spécial (CTS), relatif à la préparation de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif, Goukouni Weddeye, a présenté ce vendredi les activités menées. « Toutes les contradictions qui ont engendré des conflits violents à travers le monde, ont pris fin par le dialogue entre les différents protagonistes autour d’une table », a déclaré M. Weddeye.



Selon lui, « le temps d’un dialogue est arrivé. Nous devons nous accepter mutuellement et chacun dans sa différence pour engager un débat franc, direct et sincère sur l’avenir de notre pays. Le Tchad appartient à nous tous et personne ne doit se sentir exclu ».



Le Comité Technique Spécial a été mis en place en vue de préparer la participation des politico-militaires au Dialogue National Inclusif. Il s’agit donc d’un organe dont la finalité du mandat consiste à identifier et prendre attache avec tous, d’organiser des rencontres, de définir les contours et les modalités dans le but de créer les conditions idoines à des échanges pour ouvrir la voie du dialogue national inclusif.