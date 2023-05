Tchad : le tournoi inter-lycées de la paix, de la cohésion et du vivre-ensemble est lancé

L'objectif de ce tournoi n'est pas de remporter un trophée à la fin ou d'être reconnu comme le meilleur dans une quelconque distinction individuelle, mais l'objectif principal est de gagner des amis, de cultiver l'amour et de promouvoir la tolérance, a déclaré Marabye Archange, le directeur du tournoi inter-lycées.



Le directeur sportif a exhorté les lycéens sportifs à respecter strictement le règlement intérieur du tournoi et à appliquer sans faille la charte qui l'accompagne, tout en leur demandant de préserver et de promouvoir la philosophie du tournoi pour atteindre les objectifs fixés : zéro carton rouge, zéro bagarre, zéro contestation pendant le tournoi.