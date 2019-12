Tchad : le traitement médiatique des élections au centre d'une formation

L’ambassade de France au Tchad organise depuis ce lundi 2 décembre 2019 au CEFOD une formation sur le « traitement médiatique des élections et le renforcement des compétentes linguistiques ». Elle se déroulera sur 10 jours.



Cette formation est conçue pour renforcer les capacités des journalistes tchadiens à concevoir la couverture d’une élection, suivre et animer la couverture avant, pendant, et après l’élection ; faire le bilan du dispositif choisi, en tirer des enseignements pour les prochaines élections, et enforcer la capacité des journalistes francophones qui souhaitent améliorer leur niveau en français, écrit et oral, afin d’être plus performants dans l’exercice de leur métier.



Plus de trente journalistes de différents organes de presse (audiovisuel, presse écrite et presse en ligne) prennent part à la formation. Les professionnels du secteur auront l’opportunité de se rencontrer et de partager leurs expériences à travers des échanges tant sur des notions théoriques que pratiques.



La formation se déroule en présence d'experts venus de plusieurs pays.