Tchad : le transport mixte de personnes et marchandises est "strictement interdit"

L'Office national de sécurité routière (ONASER) a rappelé samedi aux transporteurs, chauffeurs et usagers de la route que la pratique du transport mixte (personnes et marchandises) est strictement interdite sur l'ensemble du territoire national.Le directeur général de l'ONASER, Ousman Moussa a déploré l'accident du pont de Ndila au Mandoul qui a fait plusieurs morts et des blessés jeudi dernier. Il a également adressé ses condoléances."Ce tragique accident interpelle à plus d'un titre les professionnels du transport au respect des règles de conduite, notamment les limitations de chargement et la vitesse autorisée", a indiqué le directeur général de l'ONASER.Une mission sera envoyée dans les jours à venir sur le terrain pour "déterminer les causes de l'accident."