Tchad : le variant Delta du Covid-19 détecté

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a informé ce 6 octobre que les résultats de séquençage du SARS-CoV-2 de 20 échantillons au Tchad et envoyés à l'Institut national de recherche biomédical de Kinshasa révèlent pour la première fois que les personnes prélevées sont porteuses du variant Delta de la Covid-19.



Sur les 15 échantillons exploitables et séquencés, tous sont positifs au variant Delta, dont sept personnes sont des résidents au Tchad et huit sont des voyageurs testés positifs à l'arrivée à l'aéroport international de N'Djamena. Aucun cas grave n'est recensé parmi les malades diagnostiqués.



Le ministère rassure la population quant aux dispositions prises en vue de renforcer la surveillance épidémiologique et le système d'alerte précoce par le biais de la Coordination nationale des actions de lutte (CNAL) contre la Covid-19.