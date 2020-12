Tchad : le verdict attendu ce vendredi pour Kemba Didah et deux autres personnes

Le coordonnateur du mouvement citoyen Le Temps, Kemba Didah Alain, et deux autres personnes comparaissent ce vendredi 11 décembre au Tribunal de grande instance de N'Djamena. Le verdict des juges est attendu.



Kemba Didah Alain, Bessané Eloge et Saleh Mamadou ont été arrêtés le 27 novembre dans les locaux de la radio FM Liberté, à N'Djamena. Ils sont poursuivis pour troubles à l'ordre public et acte de rébellion.



Le parquet a requis une peine de 15 jours de prison ferme et une amende de 25.000 Fcfa.



Les avocats de la défense, au nombre de 14, plaident pour la relaxe.