Tchad : le vice-président du mouvement CCMSR a démissionné

Dans une lettre adressée à Rachid Mahamat Tahir Saleh, dont Alwihda Info a obtenu une copie, le vice-président du Conseil de Commandement pour le Salut de la République (CCMSR), Frank Banadji, par ailleurs délégué général en Europe, présente la démission à son poste.



Il s’insurge contre la décision prise unilatéralement par le président, de retirer la participation du mouvement politique au pré-dialogue national.



« Conformément à mes convictions en étant loyal et sans détour envers le CCMR, le Dialogue National Inclusif est pour moi l’ultime occasion de montrer au monde que nous Tchadiens, avions la capacité de nous asseoir et dialoguer, de laver notre linge sale entre nous Tchadiens et Tchadiennes », écrit-il.



Le démissionnaire du CCMSR estime que le Dialogue National Inclusif est l’espoir d’un changement tant attendu, de justice, d’une digne démocratie et de la sécurité des populations. Ainsi, le retrait ou la suspension du pré-dialoque démontre « un manque de volonté et de sérieux ». Une décision qui a été prise à l’insu de l’ancien vice-président du CCMSR, qui regrette de n’avoir pas été préalablement consulté.



« Je reste fidèle au plus profond de mon âme, que les Tchadiens peuvent encore s’asseoir autour d’une table, s’accepter sans distinction religieuse, clanique, ou ethnique, comprendre les valeurs humaines, exemplaires pour les générations futures », conclut Frank Banadji.