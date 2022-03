Tchad : le village Darasna au Salamat touché par la série d'incendies

Un énième incendie s'est déclenché ce mardi 15 mars 2022 à Darasna, village situé dans la Sous-prélecture d'Am-Habilé à 75 kms au nord d'Am-Timan, faisant quelques dégâts.



D'origine inconnue selon les notables du village que nous avons contacté, cet incendie survenu peu avant midi, s'est déclenché dans la partie est du village, avoisinant le marché.



Mardi c'est le jour du marché hebdomadaire de Darasna et selon la déclaration du chef de village, c'est grâce à l'intervention rapide des gens venus pour le marché et les habitants que les flammes ont été maîtrisées de justesse.



Malgré le secours rapide, des sérieux dégâts sont à relever notamment plus d'une dizaine de cases, 4 chèvres, plusieurs dizaines de sacs de mil et une importante somme d'argent, entres autres.