Tchad : le vol de bétail, fléau récurrent et source de tensions dans la Nya

Les boeufs d'attelage sont une source de revenus vitale pour les paysans, mais leur vol régulier entrave le développement socio-économique de la région.



En moyenne, quinze boeufs sont volés tous les deux semaines dans le village, mais grâce à la collaboration des jeunes du village, les voleurs sont parfois appréhendés et remis aux autorités de sécurité. Cependant, il est alarmant de constater que ces voleurs sont souvent libérés sans procès et continuent de menacer la population.



Le chef de village, Ferdinand Bendoloum, s'inquiète de cette situation et se demande si les autorités ne sont pas complices de ces vols à un certain niveau. Dans un cas similaire, 14 autres boeufs ont été volés et les propriétaires ont dû dépenser 140 000 francs CFA pour les récupérer.



La population locale doit redoubler d'efforts pour protéger leur bétail et assurer la sécurité du village.