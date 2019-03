Tchad : légère augmentation de prix pour le Hajj 2019

Le président de la Commission permanente chargé de l’organisation du pèlerinage sur les lieu saints de l’Islam, Idriss Dokoni Adiker a fait, ce samedi 9 mars 2019, un point de presse pour annoncer le lancement des inscriptions au Hajj 2019, après avoir informé les futurs pèlerins des résultats d'une mission effectuée du 3 au 10 février 2019 en Arabie Saoudite.



Il rapporte que le coût du Hajj l'an dernier était de 1.550.000 Francs CFA. La Commission s'était permis de prendre des matelas pour le pèlerins à Mina, grâce au bonus des billets d'avion. "L’année dernière, nous avons prévu 650.000 Francs CFA par pèlerin pour le transport international mais on a trouvé le billet à 585.000 Francs CFA, ce qui nous a permis de dégager un montant 7,035 millions de Riyal saoudien pour prendre en charge les matelas au niveau de Mina, et de payer la différence qu’il y a entre les frais de prestation qui s’élèvent à 638,7 Riyal qu’on n’a pas pris sur les pèlerins", a expliqué Idriss Dokoni Adiker.



« Cette année, malgré tout ce qu’on a pu faire, nous avons reçu des offres par rapport au transport international mais nous ne pourrons pas descendre plus. Cette année est encore plus difficile », dit-il.



Des nouvelles taxes de 5%



Le président de la Commission précise que "l’autre aspect qui consiste à revoir le prix est que nous avons aussi 5% de taxes qui sont ajouté sur toutes les dépenses du pèlerinage, c’est beaucoup d’argent. L’année dernière, nous avons payé 1.072 millions Riyals saoudiens. Cette année, par rapport au nombre, ça va encore augmenter car le nombre des pèlerins que nous avons inscrit là-bas est de 6000 par rapport à l’année dernière où l'on était à 5000. On a inscrit 6000 pèlerins bien que notre quota est de 8789. S'il y a des pèlerins à la date limite, on pourra aller jusqu’à 8789."



Un troisième aspect est évoqué par la Commission dans l'augmentation du coût du pèlerinage. Il s'agit de l'ajout de 20 Riyals sur le transport urbain en bus. Selon lui, "cela pose énormément problème puisque si on veut une bonne prestation, il va falloir mettre de l’argent. On ne peut pas discuter car ce sont des coûts qui sont distillés à tous les pays."



Une hausse de 100.000 Francs CFA



Le président de la Commission, Idriss Dokoni Adiker ajoute que le pèlerinage et le coût au niveau de l’Arabie Saoudite sont équitablement répartis à tous les pays. "Nous serons obligés de respecter la loi annoncée par le pays organisateur. Cette année, le coût du Hajj est rehaussé de 100.000 Francs CFA, ce qui fera au total 1.650 millions Francs CFA, hors coût des agences de voyage", explique-t-il.



La Commission a donné des directives aux responsables des agences de voyage sur le respect du délai de dépôt des passeports. Elle s’apprête à recevoir les dossiers à partir du 15 mars.