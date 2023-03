Tchad : lenteur dans les avancements des policiers, jusqu'à 16 ans d'attente pour un grade

Le ministre sortant de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général Idriss Dokony Adiker, a récemment passé le témoin à son successeur, Mahamat Charfadine Margué. Au cours de son discours de passation de pouvoir, le général Adiker a abordé plusieurs problèmes auxquels est confrontée la police, y compris l'avancement des policiers et leur statut.



Le général Adiker a souligné que 80% des policiers n'ont pas progressé dans leur carrière depuis 10 à 15 ans, tandis que certains autres fonctionnaires avancent chaque année. Pour résoudre ce problème, le ministre a mis en place une commission paritaire pour débloquer l'avancement des policiers.



Il a déclaré que la commission avait déjà fait un excellent travail, permettant à 137 agents d'avancer en grade et à 15 autres de passer à l'échelon supérieur. Cependant, le général Adiker a également souligné que les policiers doivent prendre leur propre responsabilité en matière d'avancement de carrière.



Il a noté que certains d'entre eux ne sont pas prêts à faire les efforts nécessaires pour avancer dans leur carrière, préférant garder une partie de leur fesse sur une chaise et l'autre partie sur une autre. Il a exhorté les policiers à choisir leur statut, soit en tant que fonctionnaire, soit en tant que paramilitaire.



Le général Adiker a également parlé de la nécessité de réformer l'ordonnance sur l'avancement des gardiens de la paix. Selon lui, avant la réforme, il fallait attendre 16 ans pour avancer en grade, ce qui était inacceptable.



Enfin, il a souligné que grâce à la réforme, le temps d'attente pour un avancement en grade a été réduit de moitié, passant de 16 à 8 ans.