Tchad : les 100 ans d'existence de l'Eglise célébrés à N'Djamena

Les chrétiens du Tchad ont célébré mardi, dans le temple d’adoration et de louanges de l’Eglise évangélique Foursquare International, à Kabalaye, dans le 3ème arrondissement de N’Djamena, le jubilé des 100 ans d’existence de la religion.



Un grand nombre de fidèles a pris part à l’événement placé sous le thème : “la flèche de ma délivrance est lancée.”



Présidant la cérémonie d'ouverture, le délégué du quartier Kabalaye, représentant le maire du 3ème arrondissement, Abdou Job, a remercié les donateurs qui ont investi corps et âme pour la mise sur pied de cette église qui a jour pour jour neuf ans d'existence dans le quartier.



Le révérend feu Amba Hippolyte et le pasteur Natoi Allah ont commencé à évangéliser dans le quartier Kabalaye au carré n°3 en l'an 2011.



"La parole de Dieu est arrivée au Tchad en 1920 par les missionnaires et aujourd'hui nous sommes en 2020, ce qui fait 100 ans. Nous rendons grâce à l'éternel, le Dieu des armées qui a donné à ses enfants l'intelligence, la sagesse et la croyance dans sa parole", a déclaré le pasteur.



Le pasteur Natoi-Allah a exprimé sa gratitude aux fidèles qui sont venus célébrer les 100 ans de l'église au Tchad.