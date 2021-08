Tchad : les 111 agents réhabilités à la mairie de N'Djamena "libérés d'un fardeau"

Le président du collectif des 111 agents municipaux réhabilités dans leurs fonctions par le maire de la ville de N’Djamena, Aboubakar Siddick Djibia, a fait un point de presse ce vendredi 27 août 2021 pour exprimer ses remerciements.



En 2019, 257 agents municipaux de la mairie avaient été suspendus à la suite d'une mission diligentée par l’Inspection générale d’État. Parmi les 257 agents, 111 n’ont pas perçu leurs droits de départ.



Le 1er président de la Cour suprême, par l’ordonnance nº4 du 2 juin 2021, a mis sur place une commission chargée du règlement du litige entre la mairie et les 257 agents.



Pour le président de collectif des 111 agents réhabilités, Aboubakar Siddick Djibia, le maire de la ville de N’Djamena "est le seul qui à la conviction, la volonté, la détermination et la capacité de dialogue". Il remercie du fond de cœur le maire Ali Haroun pour leur réhabilitation et la Cour suprême pour la libération de leur fardeau.



Aboubakar Siddick Djibia informe l’opinion qu’ils ne seront plus comptables des actions menées par l’autre partie.