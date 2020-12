Tchad : les 14 promesses du président au Kanem

Le chef de l'État a fait plusieurs annonces samedi à Mao, dans la province du Kanem, au cours d'une rencontre avec l'administration provinciale et les représentants des couches sociales.



Idriss Deby annonce :

- Le redémarrage de tous les chantiers à l'arrêt depuis le choc pétrolier ayant entrainé une crise économique ;

- L'achèvement du bitumage de la route Ngouri-Mao ;

- L’achèvement de l'axe Ngouri-Mondo ;

- La construction d'un marché moderne ;

- La construction d'un hôpital provincial ;

- La construction d'un lycée scientifique ;

- La réalisation d'un château d’eau de 1000 mètres cubes (les études et le financement sont en bonne voie) ;

- Le ravinement trouvera de solution à travers les travaux de voirie urbaine consécutif au bitumage de la route Ngouri-Mao ;

- La construction d'une centrale électrique à gaz de 300 mégawatts à Mao ;

- La construction d'une centrale solaire ;

- Des aménagements hydro-agricoles ;

- La construction des résidences présidentielles pour les hôtes de marque ;

- Le renforcement des effectifs militaires et moyens de travail ;

- La construction des bâtiments pour les forces de défense et de sécurité et l’administration provinciale.



"Ce ne sont pas de simple promesses mais une réalité certaine lorsqu’on sait que le projet pétrole de Sedigui qui n’attend que sa mise en exploitation se trouve dans cette province, même les pipelines sont déjà posés", indique la Présidence.



Le chef de l'État a instruit, séance tenante, à chaque membre du gouvernement de traduire en acte dans les meilleurs délais toutes ces annonces.