Tchad : les Comités de veille du Logone Occidental formés sur l'assurance indicielle

Abraham Allonanga, coordonnateur national du projet Gestion communautaire des risques climatiques, a salué l'engagement des participants, soulignant que leur implication est cruciale pour le succès du projet. Il a introduit le concept d'assurance indicielle, basée principalement sur les indices de pluviométrie, comme une innovation pour les communautés rurales.



Le Docteur Frédéric Saha, facilitateur de la session, a distingué les assurances indemnitaire et indicielle, expliquant que cette dernière est calibrée selon les indices climatiques régionaux, tels que les excès de pluie et les périodes de sécheresse. Il a également mis en lumière l'importance de la collecte de données par l'ANAM pour la détermination des indemnités.



Essodina Takouna, formateur et consultant international, a expliqué les risques liés à l'eau et a détaillé l'étendue de la couverture de l'assurance indicielle, incluant les déficits et excès de pluie affectant les cultures, et ce qui n'est pas couvert, comme les mauvaises pratiques de gestion agricole.



Il a également discuté des différentes phases de croissance des cultures et des seuils correspondants, en illustrant ses propos par des exercices pratiques. Sur la question des primes, le Docteur Saha a expliqué que celles-ci sont basées sur les coûts de production et les revenus globaux, utilisant l'exemple d'un producteur pour clarifier le calcul des primes et des indemnités d'assurance.



Ce programme est soutenu par le PNUD, le ministère de la Production et de la Transformation Agricole, le Fonds Mondial pour l'Environnement et l'ONG ESEDD, dans le cadre du projet Gestion communautaire des risques climatiques, mettant en évidence l'engagement international dans le soutien au développement agricole durable au Tchad.