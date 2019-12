Tchad : les Enarques demandent plus de moyens financiers et un statut particulier

Le premier Forum des Enarques du Tchad et la célébration du 55ème anniversaire de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) ont pris fin ce mercredi à N'Djamena. La ministre secrétaire général du Gouvernement, Mme. Mariam Mahamat Nour, a mis fin aux travaux, en présence du directeur général de l'ENA, Hassana Abdoulaye, de membres du Gouvernement, de l'ancien Premier ministre français, Dominique De Villepin et d'élèves de l'ENA.



"1963-2018, l'ENA du Tchad, 55 ans au service de l'administration publique tchadienne : bilans, perspectives et refondation", c'est le thème qui a marqué les assises de deux jours. Avant le discours de clôture, des recommandations ont été formulées par les participants à l'endroit du Gouvernement.



Parmi les recommandations, il s'agit notamment de doter l'ENA des moyens financiers conséquents pour lui permettre d'assurer et de renforcer la formation initiale et continue des commis de l'Etat dans un environnement de mondialisation et de concurrence déloyale actuels, de mettre en place une politique rationnelle de gestion et de responsabilisation des Enarques formés pour le service public dans les corps et fonctions essentielles de l'Etat, d'instituer un corps des Enarques au Tchad et de lui reconnaitre un statut particulier, d'associer les Enarques dans l'élaboration, la gestion, la mise en oeuvre et le suivi des politiques publiques au Tchad, et prendre en compte dans l'élaboration des politiques publiques les besoins réels des bénéficiaires, notamment le genre.



Les Enarques ont également appelé à oeuvrer à une plus grande solidarité entre eux afin de gagner et de relever ensemble les défis qui se posent à eux.



La ministre Mme. Mariam Mahamat Nour a expliqué que "les réformes engagées par la 4e République visent un objectif principal : rendre notre administration plus attractive et performante. Cette mutation ne peut se faire sans l'apport des Enarques, ressources humaines indispensables que vous êtes."



"Votre souci et votre interpellation relative à l'utilisation rationnelle et rationnée des produits de l'ENA est une de mes principales préoccupations, des consignes seront données au Gouvernement pour que les cadres formés à l'ENA soient responsabilisés et utilisés à bon escient aux fins de redonner à l'administration tchadienne toutes ses lettres de noblesse", a indiqué la ministre.



Elle a adressé ses remerciements au professeur Dominique De Villepin, invité de l'évènement, dont l'apport intellectuel a été "à la base d'une réflexion et d'un débat profond, constructif et perspectif pour la vitalité de l'administration qui se fraye un chemin dans cette mondialisation violente et destructrice des valeurs de multilatéralisme et de solidarité des peuples."



S'agissant des recommandations et observations, elles seront examinées "avec la plus grande vigilance" par le Gouvernement.