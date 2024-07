Tchad : les Etats-Unis offrent un don d'une ambulance à l'hôpital de la Tandjilé

Ce 11 juillet 2024, l'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Alexandre Laskaris a remis les clés d'une ambulance au ministre de la Santé Abdelmadjid Abderahim.



Cette ambulance a pour but de renforcer la prise en charge sanitaire et de lutte contre les épidémies. L'ambassadeur Alexandre Laskaris, dans son allocution, souligne les efforts fournis par le gouvernement par le biais du ministère de la Santé publique, pour améliorer le système sanitaire.



Le ministre de la Santé Abdelmadjid Abderahim a souligné l'apport de l'ambassade des États-Unis au Tchad et précise également que les relations entre le Tchad et les USA sont parfaites.



Il rappelle que le Tchad fait face à de nombreux défis, notamment l'afflux des réfugiés et que cette situation demande une attention particulière de la communauté internationale, afin d'aider le Tchad à gérer cette crise humanitaire et sanitaire.



La responsable de l'hôpital de Beré, le médecin chef de l’hôpital, Mme Staci, remercie l'ambassade des États-Unis pour le geste et le ministère de la Santé, pour son soutien indéfectible et sans faille.