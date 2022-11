Tchad : les États-Unis promeuvent leur modèle démocratique à la jeunesse

L'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Alexander Laskaris, a organisé ce 9 novembre, un événement relatif aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis, avec 40 jeunes tchadiens, âgés de 16 ans en moyenne, et ayant participé au programme English Access.



D'Abéché où il séjourne depuis lundi, l'ambassadeur a virtuellement expliqué ce que c'est qu'une élection de mi-mandat, puis son impact politique, avant de s'atteler sur les sujets qui divisent les électeurs américains. En petits groupes et dans la peau d'électeurs américains, ces jeunes tchadiens se sont familiarisés à la démocratie et au droit de vote.



Les points de discussions étaient entre autres : le droit à l'avortement devrait-il être légalisé ? Le pouvoir doit-il être centralisé ou décentralisé ? Les gouverneurs doivent-ils être élus ou nommés ? L'Amérique doit-elle ouvrir ses frontières à l'immigration ? Les instructions religieuses doivent-elles être autorisées dans les écoles publiques ? L'anglais doit-il être la seule et unique langue officielle des Etats-Unis ?



English Access est un programme de bourses d'anglais qu'offre le département d'État américain aux jeunes tchadiens ayant un cursus scolaire brillant. À la fin des discussions, chaque participant a donné son opinion en votant à bulletin secret.