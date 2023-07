Tchad : "les FDS doivent jouer un rôle important dans la protection des personnes et de leurs biens"

Le ministre de la Justice, chargé des droits humains, Mahamat Ahmat Alhabo, a souligné l'importance du rôle des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) au Tchad, notamment dans la protection des personnes et de leurs biens, ainsi que dans la défense de l'intégrité du territoire national et la sécurité du pays face aux menaces extérieures et terroristes. Il a rappelé que la constitution définit clairement que l'armée, la gendarmerie, la police et la garde nationale ont pour mission d'assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité, tout en respectant les lois de la République.



Cependant, le ministre a également exprimé ses préoccupations concernant les violations fréquentes de la loi et de la dignité humaine lors des arrestations et détentions de personnes par les FDS. Il a pointé du doigt les comportements violents et les abus récurrents, qui suscitent des critiques et des dénonciations de la part des citoyens. Ces critiques ont été notamment formulées lors des assises du Dialogue National Inclusif et Souvenir (DNIS).



Le ministre a appelé à une réflexion sur les raisons de ces comportements, qu'ils soient dus à une méconnaissance des lois, à de la négligence ou à un mépris envers les règles définies par le code de procédure pénale. Cette formation vise donc à sensibiliser les élèves policiers aux droits de l'homme et à promouvoir le respect des lois dans l'exercice de leurs fonctions.



Cet atelier constitue une étape importante dans la sensibilisation des forces de l'ordre à la protection des droits de l'homme, et l'objectif est de créer un environnement où les droits fondamentaux des citoyens sont respectés et protégés. La formation permettra aux élèves policiers d'acquérir les connaissances nécessaires pour exercer leurs fonctions dans le respect des lois et des droits humains, et ainsi contribuer à renforcer l'état de droit au Tchad.