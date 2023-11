Tchad : les FSI du Ouaddaï formées sur les notions des droits de l'Homme à Abéché

Le ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration et le ministère de la Justice, chargé des Droits humains, en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies, a organisé ce mercredi 15 novembre 2023, un atelier de formation des forces de sécurité intérieure (FSI), sur notions des Droits de l'Homme et le maintien de l'ordre au Tchad.



C'est le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, représentant le gouverneur, qui a officialisé le début des travaux. C'est atelier s'inscrit dans le cadre global de l'exécution du mandat du HCDH/Tchad en matière de promotion de l'exercice effectif de tous les Droits de l'Homme par tous et toutes.



La représentante du représentant du chef bureau du Haut-Commissariat des Droits de l'Homme aux Nations Unies, Mme Erdain Astride a indiqué que le bureau pays du HCDH/ Tchad, intervient à travers son projet de renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure, pour une projection optimale des droits de l'homme, y compris la violence basée sur le genre (VBG).



Pour elle, les violences basées sur le genre ne connaissent pas de frontières géographiques, ni culturelles. Elles prennent des formes très diverses telles que les violations domestiques, les harcèlements, les viols, les agressions sexuelles, les mariages précoces ou forcés, a-t-il conclu.



Lançant les travaux, le secrétaire général de la province du Ouaddaï Abakar Hissein Didigui a dit que la situation des Droits de l'Homme au Tchad, et particulièrement dans la province du Ouaddaï, relève des défis important en ce qui concerne la projection des Droits de l'Homme et d'autre part, la capacité des forces de défense et de sécurité à répondre où à prévenir efficacement ces violations des Droits de l'Homme.



Il a ensuite invité les participants à être assidus aux différentes thématiques qui seront abordées, et à participer activement aux discussions pour atteindre les objectifs de cet atelier. Il faut noter que ce projet est financé par l'Union européenne, et mise en œuvre depuis 9 septembre 2021.