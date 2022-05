Tchad : les Forces alternatives pour le changement préoccupées par les dysfonctionnements de la transition

Le coordonnateur des Forces alternatives pour le changement et l’égalité, Max Kemkoye, demande aux autorités de transition de faire libérer les leaders de Wakit Tamma dans un bref délai et sans conditions. Il s’est exprimé le 18 mai au cours d’un point de presse.



« Si les intérêts français au Tchad ont été attaqués après la marche, c'est à cause des failles sécuritaires inadmissibles », selon Max Kemkoye. Il dénonce une série de dysfonctionnements depuis l'arrivée du Conseil militaire de transition (CMT) au pouvoir : injustice, insécurité, brutalité policière.



Max Kemkoye met en garde contre des conséquences imprévisibles des tensions en cette période. Il préconise la dissolution du CMT, du gouvernement et des différents organes de la transition.