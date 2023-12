Tchad : les Impôts poursuivent les innovations avec le module recouvrement de E-Tax et la facture normalisée

La cérémonie a été présidée par le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Nguilin, en présence notamment du directeur général des impôts, Mbaïrari Bari Henri.



E-Tax est une application Web qui permet au contribuable et à l'administration fiscale de gérer les impôts et les documents administratifs. E-Tax a plusieurs modules : le module immatriculation (obtenir un NIF automatiquement en ligne) et un module déclaration qui est déjà opérationnel (déclarer et payer ses impôts en ligne).



E-Tax permet au contribuable de se connecter depuis n'importe où, pourvu qu'il y ait un accès à la connexion Internet, explique Dinamou Dama, inspecteur des impôts et responsable métier E-Taxe à la Direction générale des impôts.



E-Tax simplifie les procédures et sécurise les déclarations ainsi que les paiements avec une traçabilité.