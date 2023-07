Tchad : les "Nouveaux Citoyens" appellent à des élections transparentes et crédibles

Dr Adoum Inoua, coordinateur national de la plateforme "Nouveaux Citoyens", a tenu une conférence de presse le samedi 22 juillet à la Maison des Médias pour appeler à la transparence des élections à venir.



Dans son discours d'ouverture, Dr Adoum Inoua a précisé que l'objectif de cette conférence de presse était de faire le point sur l'évolution des travaux de la commission nationale de l'organisation du référendum constitutionnel, notamment la publication du chronogramme officiel du processus électoral référendaire adopté le 14 juillet 2023.



Il a rappelé que la plateforme "Nouveaux Citoyens" est une organisation de la société civile, une initiative citoyenne regroupant plusieurs associations. Cette plateforme est apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif, et son engagement vise le bien-être des individus, la lutte contre l'incivisme, le sous-développement et tous les maux qui minent la société tchadienne.



Selon Dr Adoum Inoua, cette plateforme a pour objectif de promouvoir la participation active des citoyens dans la société en encourageant le dialogue ouvert, la prise de conscience des enjeux sociaux actuels et une action collective et positive pour l'avenir du Tchad.



Il a déclaré que la plateforme "Nouveaux Citoyens" s'engage à mener plusieurs activités de sensibilisation, de formation et d'observation à travers des actions citoyennes afin de favoriser une participation massive et active de tous les concitoyens lors du processus référendaire. Ces actions visent à permettre à chaque citoyen de voter en toute conscience et indépendance pour un retour à l'ordre constitutionnel, car l'avenir du pays en dépend.



Le coordinateur a appelé tous les concitoyens à se munir de leur carte électorale afin d'exercer leur droit et devoir civique en s'inscrivant et en retirant leur carte au moment venu, et de se rendre aux urnes le 17 décembre 2023, conformément au chronogramme établi.