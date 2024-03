Tchad : les SAO de retour à N’Djamena ce 28 mars après leur exploit contre l’Ile Maurice

Lors du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, les Sao du Tchad ont eu une double confrontation avec l'équipe nationale de l’Ile Maurice.



En effet, l’équipe nationale de football du Tchad est engagée dans une compétition continentale, en vue d’une qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations.



A l'issue de cette double confrontation à Yaoundé au Cameroun, et en Ile Maurice, les SAO se sont imposés par un score 1 but à 0 au match aller, et 2 buts à 1 au retour en Ile Maurice.



« Ces deux victoires pendant cette double confrontation restent un exploit qui mérite une reconnaissance nationale », selon le président du comité d'accueil des SAO, Dingamnaïel Kalde Lwanga, par ailleurs DG de la Jeunesse au ministère de la Jeunesse et des Sports , au cours d’un point de presse.



A cette occasion, il est prévu un accueil digne de ce nom aux SAO du Tchad, ce jeudi 28 mars 2024 à 8 heures à l’aéroport international Hassan Djamouss de N’Djamena. La population est invitée à sortir massivement, pour réserver un accueil digne et chaleureux à l’équipe nationale du Tchad, informe le président du comité d’accueil.