Tchad : les USA, principaux fournisseurs d'aide humanitaire aux réfugiés

La Journée mondiale des réfugiés 2022 est commémorée ce 20 juin. La Journée mondiale des réfugiés s'est tenue pour la première fois dans le monde le 20 juin 2001, commémorant le 50e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.



« Cette année, nous nous concentrons sur le droit de rechercher la sécurité. Chaque personne sur cette planète a le droit de rechercher la sécurité - qui qu'elle soit, d'où qu'elle vienne et chaque fois qu'elle est forcée de fuir », explique l’ambassade des États-Unis au Tchad.



Le Tchad accueille 578 842 réfugiés, principalement du Soudan, de la République centrafricaine, du Cameroun et du Nigeria.



Le gouvernement américain est le principal fournisseur d'aide humanitaire aux réfugiés au Tchad par l'intermédiaire du Bureau d'aide humanitaire (BHA) de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations (PRM) du Département d'État.



En 2021, le gouvernement américain a contribué à hauteur de plus de 84 millions de dollars pour l'aide humanitaire au Tchad afin d'aider les réfugiés, les personnes déplacées, les communautés d'accueil et d'autres populations en situation d'insécurité alimentaire, et il a toujours été le plus grand donateur d'aide humanitaire au Tchad pendant de nombreuses années.



Les États-Unis se sont engagés à travailler avec la communauté internationale et le gouvernement du Tchad pour améliorer les conditions de vie des réfugiés.