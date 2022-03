Tchad : les acteurs de développement du Batha évaluent les stratégies

C'est dans l'optique de chercher une convergence complémentaire entre tous les programmes et projets intervenant dans la province que le CPA, avec l'appui technique et financier du projet REPAR de l'ONG Caritas, a initié cet atelier de sensibilisation sur l'approche NEXUS (projet qui relie le développement et l'humanité) et le mécanisme de coordination puis d'une logique programmatique commune pour tous les acteurs intervenants dans la province du Batha.



Le délégué de l'agriculture, Abdallah Adoum Oumar, par ailleurs secrétaire permanent du comité provincial d'action, a remercié tout les projets, programmes et ONG intervenant dans le Batha qui ne cessent d'accompagner le comité provincial d'action dans la mise en œuvre de ses activités.



Présent à l'ouverture, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon, a relevé que la question du mécanisme de coordination entre tous les acteurs étatiques, humanitaires et de développement intervenant dans le Batha à toujours été l'une des préoccupations majeurs des autorités de la province et du comité provincial d'action. Il a exprimé sa reconnaissance à la coopération Suisse pour son engagement et son efficacité dans la mise en œuvre des activités et le projet REPAR par son appui technique et financier dans ce processus.