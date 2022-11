Tchad : les acteurs de la santé du Ouaddaï outillés sur les violences basées sur le genre

Le médecin chef de district d'Abéché Dr Oumar Ramadan a souhaité la bienvenue aux membres de la délégation et des districts venus d'ailleurs à cet atelier de formation de renforcement de capacités des acteurs sanitaires, mais aussi il a remercié l'assistance d'avoir choisi le district sanitaire d'Abéché pour abriter cette formation sur l'approche genre.



Lançant les activités de ces deux ateliers, le délégué de la santé publique et de la prévention du Ouaddaï Dr Abdel Mahamoud chène a salué la présence effective aux membres des ECDS d'Abéché et d'Adré et aux membres des COSAN de Koibo, Malanga, de Borota, de Goungour, d'Arkoum, de Djoroko et de Hadjer Hadid sur le genre, le genre en santé, le VBG et le rôle de COSAN dans la prise en compte des problématiques de genre du 16 au 19 novembre à Abéché.



Financé par l'Agence Française de Développement, le projet MPACOS conduit par un consortium de quatre ONGs. Il a pour objectif d'améliorer l'accès des populations à des soins de santé de base de qualité, en améliorant la disponibilité et l'utilisation des services de santé maternelle néonatale, infantile et des adolescent(e)s, de santé sexuelle et reproductive, de planification familiale dans les provinces du Moyen chari et Ouaddaï. Expertise France assure le lead, à partir de son Bureau Santé Pays du Tchad.



Il faut noter que ce projet s'articule autour de trois composantes à savoir la gouvernance du système de santé, l'amélioration de l'offre de soins en SMNI/SSR/PF et l'amélioration de la demande en matière de soins. Ces composantes englobent le système de santé et contribuent à son renforcement dans sa pyramide.



Dr Abdel Mahamoud chène a exhorté aux participants d'être attentifs et participatifs pour suivre cette formation importante qui va les outiller en matière de gouvernance en santé, de genre en santé et sur les violences basées sur le genre afin qu'ils soient impliqués pour un système de santé efficace. Abba Issa