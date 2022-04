Tchad : les acteurs des droits de l'homme parlent du processus de transition

En prélude au prochain dialogue national inclusif, le ministère de la Justice, chargé des Droits humains, en partenariat avec le bureau du Haut-commissariat des Nations-Unies au Tchad, organise un forum national des droits de l'homme au Tchad.

Le forum est placé sous le thème ; « intégrer la dimension des droits de l'homme dans le processus de transition ».



La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de tutelle, ce 27 avril 2022 à l'hôtel Radisson Blu de Ndjamena. Dans son mot de circonstance, le représentant du bureau du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les droits de l'homme au Tchad, félicite le gouvernement de transition, à travers le ministère de la Justice, pour l’organisation de ce forum, en prélude aux prochaines assises nationales. Il ajoute que cette initiative offre un espace d'expression et de discussion aux acteurs des droits de l'homme, pour mieux analyser, de manière générale, la situation de droits de l'homme au Tchad.



L’ambassadeur onusien estime que le niveau du contrat social que voulait fixer les autorités de la transition, constituerait un socle pour la cohésion sociale et la réconciliation nationale.



Ouvrant officiellement le forum, Mahamat Ahmat Alhabo, ministre en charge de la Justice rappelle que le Tchad est à son deuxième exercice en la matière. Le premier forum sur les droits de l'homme de 2009, a permis de jeter les bases d'échanges en faisant le point de la situation sur les violations des libertés fondamentales, au regard du contexte de l'heure.



Après plus d'une décennie, l’on est à nouveau au chevet des droits de l'homme au Tchad. Et le ministre de poursuivre que ce forum se tient à quelques jours de la tenue du Dialogue national inclusif, dont l'objectif principal est de rassembler toutes les filles et fils du Tchad, en vue de se réconcilier, faire la paix et se consacrer au développement socio-économique de notre pays.



Par ailleurs, Mahamat Ahmat Alhabo invite les participants à passer au crible toutes les préoccupations, sans langue de bois, les manquements des libertés fondamentales afin que les droits de l'homme soient la norme et non l'exception. Il faut retenir que pendant trois jours, les participants à ce forum vont aborder plusieurs thématiques dictées par les défis majeurs auxquels fait face le Tchad actuellement, en matière de droits de l'homme.



Et les conclusions et recommandations qui sortiront des échanges seront transmises au gouvernement et à la commission d'organisation du Dialogue.