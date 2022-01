Tchad : les acteurs du marché de l'Internet expriment leurs préoccupations

N'Djamena - À la suite de l'annonce de la réduction du coût d'Internet au Tchad, les acteurs du secteur des télécommunications et ceux concernés par le marché de l’Internet se sont réunis à la Bibliothèque nationale afin de mieux canaliser l’écosystème de l’économie numérique.



Les participants ont relevé plusieurs préoccupations :

- la non-prise en compte de certaines préoccupations majeures des FAI pour la fluidification et le contrôle strict du secteur ;

- la présence d'opérateurs de téléphonie mobile dans le marché de l’Internet fixe sans Licence FAI et sans cahier de charges ;

- Les grossistes opérateurs backbone (SoudaChad et Sotel) concessionnaires sont présents à la fois sur la vente en gros et en détail. Ils concurrencent leurs clients ;

- les FAI craignaient une concurrence déloyale du fait de l’octroi de la licence de type FAI à l’un des opérateurs mobiles en 2018 ;

- la valorisation des infrastructures des réseaux à fibre optique existants (réseaux de transport et réseaux d’accès).



La rencontre a permis aux acteurs de l’Internet de réfléchir sur les mécanismes qui pourraient faciliter l’accès à Internet à une grande majorité de la population tchadienne.