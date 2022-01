Tchad : les acteurs du marché de l'Internet visent une nouvelle ère pour le numérique

Tenu le 26 janvier 2022 dans l’amphithéâtre de la Bibliothèque nationale, les participants à cet atelier de concertation que sont les représentants du ministère des Postes et de l’Économie numérique, de l’ARCEP, de l’ADETIC, de SOUDA-TCHAD, de la SOTEL et de l’ENASTIC ont formulé des recommandations.



Ils suggèrent l’octroi de nouvelles licences dans le respect des besoins et suivant les procédures d’appels d’offres ; la régularisation des licences et cahiers des charges conformément aux textes en vigueur ; le toilettage de la liste des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) et l’organisation du marché de manière à différencier le marché de gros et le marché de détails ; la fixation à 10 Mbits/seconde du niveau de vente des capacités Internet ; et la lutte contre les connexions frauduleuses des opérateurs étrangers.



Aux opérateurs et FAI, il est préconisé de renforcer le partenariat commercial entre eux ; de respecter les dispositions de la loi et des cahiers des charges ; de respecter les obligations en matières de partage d’infrastructures et de publication des catalogues des tarifs ; de respecter les mesures relatives à la baisse des tarifs d'Internet ; de respecter les obligations relatives à la qualité de service ; et de privilégier les concertations permanentes et l’arbitrage de l’ARCEP pour ne citer que cela.



Clôturant ledit atelier, le secrétaire général du ministère des Postes et de l’Économie numérique, Clément Yonoudjim, déclare que l’accès à Internet est aujourd’hui au cœur des préoccupations des pouvoirs publics dans tous les pays du monde. La problématique est de trouver des voies idoines afin que le plus grand nombre de la population puisse accéder à cet outil de développement.



L’atelier a permis d’analyser sans complaisance l’état des lieux du marché de l’Internet au Tchad en répertoriant les atouts, les contraintes et faiblesses du système actuel. Pour Clément Yonoudjim, une bonne règlementation garantira une saine concurrence, laquelle induira une baisse du prix ainsi qu’une amélioration de la qualité des services. Il rassure les participants que leurs recommandations feront l’objet d’une attention particulière de la part de son ministère et de l’autorité de régulation de la communication.