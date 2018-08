TCHAD Tchad : les acteurs humanitaires à l’honneur

Alwihda Info | Par Malick Mahamat Tidjani - 19 Août 2018 modifié le 19 Août 2018 - 20:45



La journée mondiale de l'aide humanitaire, placée sous le thème "la protection des civils et la résilience" a été célébrée ce vendredi 17 août 2018 à N'Djamena.

Le bureau des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires au Tchad a organisé une cérémonie de célébration de la journée mondiale de l'aide humanitaire ce vendredi 17 août 2018 au Radisson Blu de N'Djamena. Le ministre de l'Economie et son collègue de la Santé, Aziz Mahamat Saleh, ont également pris part à la cérémonie.



Dans son discours, le coordonnateur humanitaire a souligné que "l'humanitaire est une conviction active en la valeur de la vie humaine, une doctrine universelle basée sur le principe que tous les êtres humains quels qu'ils soient méritent le respect et la dignité."



Un hommage a été rendu aux travailleurs humanitaires dans leur courage et leur engagement à venir en aide à ceux qui sont touchés par les crises partout dans le monde. Tout les acteurs humanitaires au Tchad ont été salués pour leurs efforts en faveur des millions de personnes touchées par la crise humanitaire, l'insécurité alimentaire et la malnutrition, les mouvements de population, les épidémies et ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins.



Certains personnes sont contraintes de fuir la violence, abandonner leurs biens, d'autres perdent leurs moyens d'existence à cause de l'insécurité dans les pays voisins. En plus, ces personnes sont exposées à diverses crises telles qu'en matière de protection de l'enfance et violence basés sur le genre et accès limité au service sociaux de base.



Cette année encore, la journée mondiale de l'aide humanitaire est l'opportunité de plaider en faveur de la protection des civils affectés par les conflits et différentes crises, mais aussi des travailleurs humanitaires et médicaux ainsi que des personnes déplacées. D'ailleurs, plus de 68 millions de personnes dans le monde ont été contraintes de se déplacer en raisons de conflits en 2017, une tendance en hausse depuis le 5 derniers années.



Ce vendredi 17 août à N'Djamena, l'accent a été mis sur les enjeux de la protection en lien avec la résilience qui est une approche innovante et pertinente. Elle se met progressivement en place au Tchad dans l'esprit du rapport du secrétaire général des Nation Unies intitulé : "une seule humanité, des responsabilités partagés". Il s'agit en effet d'agir collectivement afin d'élargir la portée des interventions pour appuyer une réponse effective et redevable qui répond aux besoins et priorités des populations affectées.



Au Tchad, les populations civiles forcées de se déplacer en raison de conflits ou de l'insécurité dans leur pays d'origine continuent d'affluer. Si la région du Lac demeure largement touchée par des déplacements internes, l'Est et surtout le Sud du pays accueillent des réfugiés qui bénéficient souvent de la générosité de leurs communautés hôtes.



Il a salué les efforts du gouvernement et de l'ensemble des travailleurs humanitaires en faveur des populations affectées par les crises au Tchad, auxquelles s'associent de plus en plus les partenaires au développement. Il a également remercié les bailleurs bilatéraux et multilatéraux engagés dans la réponse humanitaire au Tchad aux côtés du gouvernement.





Dans la même rubrique : < > Tchad : décret de nominations Développement : "les militaires sont là pour travailler, pas seulement pour se battre", ministre de la Défense Déby à propos de la rébellion : "dites au peuple de dormir tranquille. Aucune ne viendra perturber"