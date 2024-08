Tchad : les acteurs judiciaires d'Abéché formés sur les VBG et les Droits de l'Homme

Les travaux de l'atelier de formation sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) et les Droits de l'Homme, au profit des acteurs judiciaires et des responsables des bureaux d'accès aux Droits de l'Homme et à la Justice, qui se sont ouverts ce mercredi 28 août à Abéché, vont s’achever le 30 août 2024.



C'est une initiative du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, qui s'inscrit dans le cadre du Projet d'appui à la promotion et à la protection des Droits de l'Homme au Tchad. Et c'est le directeur de cabinet du gouverneur, Madjambay Djasra, qui a donné le coup d'envoi des travaux à l'ADETIC d'Abéché.



L’officier des droits de l'homme au Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme au Tchad, Mongadji Chabi Hubert, a indiqué que cet atelier vise à offrir les notions essentielles des Droits de l'Homme, y compris les Violences Basées sur le Genre (VBG), et de renforcer ainsi les compétences des acteurs judiciaires, dans le cadre de leurs missions en matière de conduite et de gestion des processus judiciaires, pendant les périodes électorales.



Lançant officiellement les travaux, le directeur de cabinet du gouverneur, Madjambaye Djasra, a déclaré que la question des Droits de l'Homme est au cœur des actions du gouvernement.



Il a exprimé sa gratitude à l'endroit du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, avant d'inviter les participants à être ponctuels et participatifs, lors de cette session de formation.