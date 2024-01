Tchad : les acteurs locaux d’Ati formés sur le budget programme

Lors de son discours d'accueil, M. Assoudi Adoum, Maire adjoint de la Commune d'Ati, a souligné l'importance de cette formation pour améliorer les performances des acteurs locaux dans l'élaboration et l'exécution des budgets. Il a également remercié le Ministère ainsi que les consultants présents pour leur engagement dans cette démarche.



Le Préfet du Département du Batha Ouest, M. Mahamat Saleh Adoum Saleh, qui a ouvert officiellement cet atelier, a rappelé que la décentralisation est un facteur essentiel pour promouvoir le développement économique et social au niveau local. Il a également exprimé sa gratitude envers les partenaires au développement, notamment l'Union Européenne via le Programme d'Appui à la Gouvernance (PAG2), pour leur soutien précieux.



En conclusion, il encourage vivement tous les participants à accorder une attention particulière lors des séances afin d'en tirer un maximum de bénéfices. Cette formation constitue une étape cruciale dans le renforcement des compétences des acteurs locaux et contribue à la promotion du développement économique et social au niveau local.