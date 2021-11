Tchad : les acteurs politiques et la société civile formés à l'approche du dialogue national

La cérémonie de lancement de la formation a vu la présence du ministre d’État chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibn Oumar, des représentants de la francophonie venant d’Afrique de l’Ouest, et d'acteurs politiques et de la société civile.



"La transition actuelle du Tchad a besoin du soutien de différents États pour la tenue d’un dialogue national inclusif dans un climat de paix. Raison pour laquelle il a été choisi d’appuyer techniquement les responsables politiques et de la société civile dans cet élan de négociation", explique Tierno Ba Demba Diallo, diplômé en droit, sciences politiques et administration publique à l’Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal, également chargé de cours et formateur en négociation géopolitique et en science de négociation.



Saïd Abbas Ahamed, docteur en sciences politiques à l’Université de Paris Panthéon la Sorbonne, a exprimé le souhait d'un dialogue réussi, et ce, à travers un engagement des différents acteurs.



Présent au lancement de la formation des acteurs politiques et de la société civile, le ministre d’État chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibn Oumar, a exhorté les participants à tirer profit de cette expertise.