Tchad : les actions se poursuivent contre la malnutrition au Guéra

La réunion mensuelle du Comité Provincial de Nutrition et d'Alimentation (CPNA) du Guéra s'est déroulée le 30 octobre 2024, sous la présidence de Mme Naïma Safi Hassane, directrice de cabinet du gouverneur du Guéra. Le point focal du CPNA, Alhidjazi Ali, ainsi que tous les membres du comité, y ont pris part.



Dans son mot de bienvenue, le point focal du Comité Provincial de Nutrition et d'Alimentation, Alhidjazi Ali, a remercié les participants avant de présenter l'ordre du jour.



Prenant la parole pour son discours d'ouverture, Mme Naïma Safi Hassane a félicité l'ONG ASRAD pour les actions menées dans la province du Guéra, et a encouragé les autres organisations à suivre cet exemple.



Après la lecture du compte-rendu de la réunion précédente, l'ONG ASRAD a présenté ses activités de lutte contre la malnutrition dans la province du Guéra. Les participants ont exprimé leur satisfaction, suite à cette présentation détaillée, et la réunion s'est terminée par les points divers.