Tchad : les agents de l'ANADER de la province du Salamat en formation

L'Agence nationale d'appui au développement rural (ANADER), Centre-Est, organise un atelier de formation en conseil de gestion d'exploitation familiale, à l'endroit des agents de l'ANADER du Salamat. La cérémonie de lancement officiel a été présidé ce mardi 30 novembre 2021, par le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara. Organisée en partenariat avec le Projet de renforcement de la résilience climatique et de la productivité agricole durable (ProPAD), cette formation a vu la participation des 15 agents de l'ANADER de la province du Salamat.



Durant trois jours, les participants se verront leurs capacités renforcées, en conseil de gestion d'exploitation familiale. Acheikh Mahamat Gamar, chef d'antenne ANADER du Centre-Est, a dans son mot de bienvenue, souligné que cet atelier vient renforcer les techniques des agents de l'ANADER qui à leur tour, traduiront les faits sur le terrain afin de rendre effectif ce qu'ils ont appris au cours de cette session de recyclage.



Le délégué provincial du développement agricole du Salamat, Hissein Wiledah Nouri, a souhaité la bienvenue aux participants venus des trois départements de la province pour prendre part à cette formation. Il les exhorte à être attentifs et à suivre avec assiduité, les modules de la formation.



Représentant le gouverneur, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a, au cours de son allocution d'ouverture, déclaré être persuadé que les agents de l'ANADER mettront en œuvre toutes les compétences, afin de contribuer aux efforts et engagement du gouvernement de transition et son partenaire la Banque mondiale, dans les domaines du développement socioéconomique et la lutte contre l'insécurité alimentaire.