Tchad : les agents de l'administration publique outillés sur le projet de Constitution

Dans le cadre du référendum constitutionnel qui se pointe à l'horizon, le secrétariat général du gouvernement organise un atelier de présentation du projet de constitution adopté par le Conseil National de Transition, aux agents de l'administration publique.



Il aura lieu du 16 au 17 novembre 2023, au ministère des Affaires étrangères sur le thème, « bien comprendre le projet de constitution est un atout pour la refondation du Tchad ».



La présidente du comité d'organisation, a indiqué que la cérémonie de ce jour s'inscrit en droite ligne de la vulgarisation du projet de la nouvelle Constitution aux cadres des différents ministères, marquant ainsi une étape importante pour la future refondation du pays.



Inspiré de la Constitution de 1996, ce projet est porteur d'espoir et de cohésion pour les cadres tchadiens, a-t-elle ajouté.



Selon la présidente, après les jeunes, les femmes, les religieux aujourd'hui, c’est le tour des agents publics. Elle leur a invité à être attentifs pour mieux comprendre les experts afin qu'ils servent de relai aux autres agents des différents ministères respectifs. Elle a estimé que c'est une occasion précieuse de comprendre, discuter et contribuer à la vulgarisation du projet de la nouvelle Constitution.



Elle a également rappelé les participants que leur rôle, en tant qu'agents de l'administration publique, est crucial dans ce processus, car, ils sont les piliers du système administratif.



La secrétaire générale adjointe du gouvernement, Fatimé Aldjineh Garfa, a quant à elle relevé que les ateliers de vulgarisation qu'ils ont déclenchés aujourd'hui, avec les cadres de l'administration centrale, ont pour objet cardinal, celui de présenter le projet de Constitution assorti des innovations majeures.



Cet exercice leur donnera les outils essentiels pour mieux appréhender les fondements, les principes, les paradigmes, les règles et les évolutions contenus dans ce projet de Constitution, en vue de mieux informer et sensibiliser la population.



Et Fatimé Aldjineh Garfa de poursuivre que, ce projet de Constitution relève d'une volonté largement exprimée par les Tchadiennes et Tchadiens, lors du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS). D'après la SG adjointe du gouvernement, du fait de sa portée, la loi se situant à la hiérarchie des normes, suivant la pyramide de juriste normativiste Hans Kelsen.



Ce projet de Constitution prend en considération toutes les réalités sociales et sociétales du peuple tchadien, notamment en termes de justice sociale, d'égalité, de bonne gouvernance, de moralisation, des droits et libertés fondamentaux, de la nature juridique du régime politique, des rapports entre les pouvoirs de l'État, pour ne citer que ceux-là.



Fatimé Aldjineh Garfa a également souligné que ce texte constitutionnel qui reprend pour son compte, tous les acquis et progrès sociopolitiques, les améliorations nécessaires tirées de l'expérience démocratique qu'a connue le pays depuis plusieurs décennies, et les innovations inspirées par les constitutions tchadiennes antérieures, ainsi que celles des autres modèles types étatiques.



Elle estime qu'il incombe au peuple de saisir la quintessence et la substance. Les cadres d'administration sont aussi des ambassadeurs et des facilitateurs, en exprimant des revendications et des doléances lors des assises du dialogue, a-t-elle mentionné.