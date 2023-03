Tchad : les agents de sécurité du site pétrolier de Kome réclament leurs droits sociaux depuis 4 ans

Depuis quatre ans, les agents de la sécurité du site pétrolier de Kome au Tchad revendiquent leurs droits sociaux. La société garantie, leur employeur, n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis des travailleurs, ce qui a entraîné une situation instable et insatisfaisante pour ces derniers.



Face à cette situation, les agents de sécurité ont décidé de suspendre leur prestation jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Cependant, cette action a nécessité l'intervention des autorités administratives, militaires et traditionnelles de Bébédjia pour négocier avec les travailleurs. Les négociations sont toujours en cours pour trouver une solution juste et durable à cette situation.