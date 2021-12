Tchad : les agents suspendus de la mairie de Ndjamena demandent leur réhabilitation

Dans un communiqué de presse rendu public ce mardi 21 décembre 2021, à la bourse de travail, en présence de la presse, le collectif de 257 ex agents de la mairie de N’Djamena demande leur réhabilitation.



A cet effet, il invite le président du Conseil Militaire de Transition, chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby, à intervenir personnellement, pour une justice sociale et équitable en faveur des 139 agents non réhabilités.



Selon le président du collectif, Ali Mahamat Saleh Zakaria, pendant que l’affaire est mise en délibéré à la Cour suprême, l’actuel maire Ali Haroun procède à des nouveaux recrutements par deux arrêtés N°360 et 361/2021, portant recrutement des agents de la police municipale et des sapeurs-pompiers à la commune de la ville de N’Djamena. On y dénombre 270 nouveaux agents contre 139 agents non réhabilités abandonnés à leur triste sort.



Pour lui, le recrutement de 270 nouveaux agents sans avis des conseillers municipaux est un fait inédit dans l’histoire de la mairie. « Il s’agit d’une pratique contraire à nos textes communaux », affirme-t-il.



Enfin, il ajoute que sur les 270 nouveaux agents recrutés récemment, seulement quatre agents parmi les 139 ont été réhabilités. Par ailleurs, il existe 40 policiers municipaux et des sapeurs-pompiers bien formés qui sont écartés du processus de recrutement.