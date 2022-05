Tchad : les animatrices des espaces-sûrs du projet SWEDD formées à Am-Timan

Elles sont 50 animatrices des espaces sûrs venues des départements de la province, à prendre part à cet atelier de renforcement des capacités. Installés dans les communautés et les écoles, les espaces-sûrs sont des structures d'encadrement et de renforcement des capacités des jeunes filles mariées ou adolescentes sur les thématiques relatives aux compétences de vie, de la santé sexuelle et reproductive.



Selon Fatime Mahamat Malloum, représentante du projet SWEDD et chef de mission, l'objectif visé à travers cet atelier est de renforcer les capacités des animatrices sur le curriculum révisé, les concepts des espaces-sûrs et les orienter sur leur rôle et responsabilité dans ces structures d'encadrement.



Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, notifie que le manque de sensibilisation des filles et des femmes dans la province, constitue un obstacle majeur à l'accès aux services de la santé de reproduction des adolescentes et des jeunes filles. Il ajoute que c'est dans l'objectif de remédier à cela que des organisations non gouvernementales ont été retenues par le projet SWEDD.



Durant 5 jours, les participants échangeront sur plusieurs thématiques axées sur l'autonomisation des femmes et des jeunes filles.