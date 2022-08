Tchad : les artistes contestent l'élection de leur représentant à la HAMA

Réunis dans une salle pleine à craquer et plus que déterminés, ces derniers parlent le même langage. ils rejettent en bloc l'élection d'Allamine Kader comme représentant à la HAMA. Le but de cette contestation est dû à des manquements graves qui sont entre autres : le manque d'équité, un faible taux de participation et l'exigence de la carte du Bureau tchadien du droit d'auteur (BUTDRA) qui n'a pas été délivrée depuis 2017, énumèrent les artistes.



"Monsieur Allamine Kader, de mèche avec le directeur de la Maison du patrimoine et son collègue directeur des arts, eux seuls ont monté cette combine. Sachant d'avance l'élection de monsieur Allamine Kader, cette magouille a été dénoncée lors de la rencontre avec la ministre de la Culture et des diversités le vendredi 5 août 2022. C'était en présence des responsables dudit département ministériel. La situation fût temporisée par la ministre de justesse", affirment les artistes.



Ils exigent l'annulation pure et simple du scrutin, et demandent que le vote soit ouvert à tous les artistes reconnus par les différentes corporations.



"Que la justice soit faite sur ce scrutin du début jusqu'à la fin car ce dossier fait grand bruit. Que des enquêtes soient diligentées afin de voir les en-dessous de ce feuilleton", affirment les signataires de la déclaration Youssouf Mahamat, Ahmat Mahamat Ahmat, Djasra Yonoudjim, Mariam Hunwanou, Adoum Ahmat Abdeldjabar, Mbernodji Sosthène, Djedanoum Nouky, Hissein Camara et Mahamat Nour Ali.