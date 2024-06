Tchad : les artistes du Salamat célèbrent le succès de la 2e édition du RECOP par une remise des attestations

La Rencontre d'échange et de cohésion pour la paix (RECOP 2), est un événement qui réunit les artistes venant des différentes provinces du Tchad. La 2e édition tenue à Zakouma, a permis de renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les artistes venus des autres provinces et ceux du Salamat.



Le Coordonnateur, Ousmane Abdramane Maïgadi a souligné que les attestations sont non seulement un témoignage de gratitude, mais aussi une marque de respect et d'admiration pour l'engagement des récipiendaires envers la promotion de la paix et de la cohésion sociale à travers l’art et la culture.



Représentant le délégué du développement touristique, de la culture et de l’artisanat, le directeur du CLAC, Laoumaye Laohoreu Noël, a déclaré que le chemin de l'art est un chemin périlleux, difficile, mais les artistes ont tenu. Il se dit reconnaissant des actions réalisées par ces derniers.



Lors de son mot de circonstance, le Secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha a souligné que l'art est méconnu dans la province du Salamat et considéré comme une activité banale, or en réalité, l'art permet de mieux véhiculer le message au sein de la société.



Des attestations de reconnaissance et des cadeaux ont été remis à des personnalités et à des partenaires intervenant au développement.