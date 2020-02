Tchad : les assises du CILSS auront lieu en avril prochain

La capitale N'Djamena va abriter du 11 au 19 avril prochain les assises du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS).



Mercredi matin, le président de la République Idriss Déby a reçu le secrétaire exécutif du CILSS, Dr. Djimé Adoum, accompagné du secrétaire permanent du CILSS au Tchad, Issaka Banyo.



L'entretien s’est déroulé en présence de la ministre de la Production, de l’irrigation et des équipements agricoles, Mme .Madjidian Padja Ruth et des proches collaborateurs du chef de l’Etat.



Il a permis de regarder l’état d’avancement des préparatifs et du calendrier de la tenue des ces assises.



13 Etats membres du CILSS et des délégations étrangères d’une trentaine de pays vont participer aux assises.