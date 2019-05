TCHAD Tchad : les associations des consommateurs approuvent le projet de réduction des prix

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Mai 2019 modifié le 3 Mai 2019 - 07:52









A l'initiative du collectif commerçants équitables, un



"Nous sommes à la veille du mois de Ramadan et la même chose va se produire à la veille des fêtes de fin d'année et des autres fêtes religieuses. C'est pourquoi nous, nous associons à cette opération en collaboration avec la Chambre de commerce et le ministre en charge du commerce pour réduire drastiquement le phénomène de spéculation ou du moins atténuer ses effets sur les consommateurs", a déclaré Yaya Sidjim, secrétaire général par intérim de l'Association des consommateurs (ADC).



D'après le président de la CCIAMA, Amir Adoudou Artine, "Juste Prix est un concept par lequel les opérateurs économiques sont appelés à faire un geste commercial pour le maintien des prix stables et durables sur le marché en période de grande consommation. Ceci constitue notre contribution à l'effort collectif pour soulager le portefeuille des consommateurs tchadiens".



​Pour sa part, le ministre Ahmat Bachir s'est félicité d'une initiative inédite "dans la mesure où, pour la première fois, consommateurs et commerçants se retrouvent pour dire qu'on ne peut pas continuer de cette manière". D'après lui, "il faut que le peuple tchadien puisse acheter et consommer en fonction de sa bourse. C'est ça l'objectif de cette opération Juste Prix. Nous sommes venus les accompagner."



Le ministre a assuré que "le Gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour accompagner les consommateurs et les commerçants pour que le citoyen puisse se retrouver sur le marché."



