Tchad : les auditeurs de justice s’imprègnent de l'exercice du métier de journalisme

La profession des médias et la législation qui l'encadre font l'objet d'une table ronde entre les auditeurs de justice, Abbas Mahmoud Tahir, président de l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT), et Me Bekoutou Adolphe, avocat au barreau, en partenariat avec l'Union Nationale des Journalistes Tchadiens (UJT), ce lundi 15 mai à l'École Nationale de la Formation Judiciaire (ENFJ).



"Le journaliste et la loi" est le thème central de cette table ronde, organisée à l'ENFJ à l'occasion de la Journée Internationale de la Liberté de la Presse.



Le directeur de l'ENFJ, Senoussi Mahamat Ali, souligne que cet atelier permettra aux jeunes auditeurs de justice de comprendre le contexte dans lequel évoluent les journalistes, ainsi que d'acquérir des informations suffisantes sur le cadre juridique (textes et lois) qui régit la profession.



Le directeur ajoute que ce thème est d'autant plus important que les journalistes font parfois l'objet de poursuites judiciaires mal comprises, tant par eux-mêmes que par l'opinion publique.



Tout comme les autres citoyens, les journalistes sont également soumis à la loi. En cas de violation de la loi, les juges sont en droit de les poursuivre sur la base des plaintes déposées, précise le directeur.