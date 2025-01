Tchad : les auteurs en fuite après le viol collectif d'une fille de 17 ans (autorités)

Elle a été conduite au Centre Intégré de Services Multisectoriels (CISM) au sein de l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine, le 1° janvier 2025 à 2h du matin par les services de sécurité. Sa prise en charge médicale et psychosociale se poursuit.



Par ailleurs, les services judiciaires mènent leurs enquêtes pour retrouver et sanctionner les auteurs conformément à la loi.



Le Ministère de la Femme et de la Petite Enfance continue d'accompagner la survivante et sa famille dans le respect de leur intimité jusqu'à la satisfaction totale.



Le Ministère saisit cette occasion pour appeler les filles et les femmes à plus de vigilance et de dénoncer tout fait ou situation suspects susceptibles de conduire à la violence.