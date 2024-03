Tchad : les autorités de Sila supervisent les travaux routiers engagés par le chef de l'État

Les chantiers en cours concernent les tronçons de Goz-beida jusqu'au Soudan voisin, une zone qui a connu des pertes en vies humaines et matérielles en raison du mauvais état des routes. Ces travaux, d'une longueur totale de 135 kilomètres, comprennent également la construction de 95 ponts.



Selon le délégué de l'infrastructure, Monsieur Mouktar Ali Hawane, les travaux ont débuté le 15 janvier et présentent actuellement une progression de plus de 10 %. Le délai d'exécution du projet est de 12 mois, et les autorités locales ont exprimé leur satisfaction quant à l'avancement des travaux.



Cependant, certaines difficultés ont été rencontrées, notamment le manque d'eau. Pour remédier à cette situation, plusieurs citernes ont été acheminées sur les chantiers afin de garantir la continuité des travaux.



Le secrétaire général de la province, Ali Mbodou Djibrine, a salué l'engagement du chef de l'État à tenir sa promesse envers la population de Sila. Il a également appelé les entreprises en charge des travaux à accélérer le rythme des chantiers, notamment celles qui n'ont pas encore commencé.



Les autorités de la province ont réaffirmé leur détermination à suivre de près l'évolution des travaux afin d'assurer leur achèvement dans les délais impartis. Ces projets routiers sont essentiels pour désenclaver la province de Sila et faciliter les échanges commerciaux avec les provinces voisines et le Soudan.