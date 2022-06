Tchad : les autorités demandent aux écoles privées de s'investir contre les troubles

Le secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Promotion civique, Saleh Bourma, a rencontré ce 3 juin les promoteurs des écoles privées de N'Djamena au Radisson Blu. Il a signifié que les établissements scolaires privés jouent un rôle important dans le secteur éducatif, rapporte le département ministériel.



Avec cette période des troubles, il est nécessaire que les promoteurs des écoles privées s'investissent dans la sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique dans leurs établissements respectifs, en faveur des élèves. Aujourd'hui, on denombre plus de 1000 écoles privées. Elles comptent beaucoup d'élèves. Ces derniers ont besoin d'être sensibilisés sur la paix et la cohabitation pacifique.