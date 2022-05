Tchad : les autorités demandent aux établissements de contenir les élèves dans les classes

Le secrétaire d'État à l’Éducation nationale et à la Promotion civique, Saleh Bourma, a eu une rencontre ce 16 mai, au Building de Moursal, avec le délégué, les inspecteurs départementaux de dix arrondissements et les proviseurs des grands lycées de la capitale, informe le département ministériel. La rencontre fait suite aux manifestations dans certaines partis de N'Djamena ce lundi.



Ils ont analysé la situation et décidé de la poursuite des cours. Le secrétaire d'Etat Saleh Bourma a demandé aux responsables scolaires d'être vigilants et surtout aux chefs d’établissement de contenir les élèves dans leurs classes afin d'éviter des perturbations.